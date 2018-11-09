وصول قاطرتَي تحويل لمشروع «الإمارات العالمية للألمنيوم» في غينيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن وصول قاطرتي تحويل من طراز SD40-2 إلى غينيا، تمهيداً لاستخدامهما في مشروع الشركة لتعدين البوكسيت.

وأفاد بيان للشركة بأن قدرة كل قاطرة تبلغ 3000 حصان، ويمكنها تحويل ونقل ما يصل إلى 120 عربة محملة بالكامل (بحمولة تزن أكثر من 10 آلاف و200 طن)، مشيرة إلى أن قاطرات التحويل ستستخدم في نقل العربات عن طريق السكك الحديدية من منطقة التحميل الخاصة بشركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، في موقع المنجم، إلى منصة التفريغ الخاصة بها في ميناء كاسمار على الساحل الغيني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، باولو كاستيلاري، إن «وصول القاطرتين يشكل علامة بارزة أخرى في مسيرة تطوير مشروعنا، الذي سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز قطاع التعدين واقتصاد غينيا والمنطقة بشكل أوسع».

وأضاف أنه من المقرر أن يستخدم مشروع «غينيا ألومينا كوربوريشن» خطوط السكك الحديدية القائمة وقاطرات السحب في معظم الرحلة من المنجم إلى الميناء، والتي تقدّر بنحو 90 كيلومتراً.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تنطلق أولى صادرات البوكسيت من مشروع «غينيا ألومينا كوربوريشن» خلال النصف الثاني من العام المقبل، فيما ترجح الشركة وصول إنتاج البوكسيت إلى نحو 12 مليون طن سنوياً عند التشغيل الكامل للمشروع الذي تبلغ ميزانية إنشائه نحو 1.4 مليار دولار.