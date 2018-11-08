«الدراسات المصرفية» يُطلق 4 تطبيقات ذكية للبحوث والتدريب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بأن خطته للعام المقبل، تتضمن إطلاق أربعة تطبيقات جديدة للهواتف المحمولة ستكون متوافرة في متجري «أب ستور» و«غوغل بلاي»، لتلبي احتياجات المستخدمين لمتطلباتهم في القطاع.

وأوضحت مدير إدارة التدريب في المعهد، نورة عباس أحمد، خلال منتدى مديري الموارد البشرية لعام 2018، الذي نظمه المعهد أمس، بمشاركة 800 من العاملين في البنوك والمصارف بالدولة، أن التطبيقات تشمل تطبيق EIBFS Research للبحوث والدراسات المالية في الدولة، إضافة إلى تطبيق EIBFS Training للتدريب.

وأضافت أن من التطبيقات الجديدة أيضاً تطبيق EIBFS Education الذي يقدم شرحاً تفصيلياً حول برامج التدريب الحالية والمقبلة، فضلاً عن تطبيق مكتبة EIBFS Library الذي يتيح إمكانية البحث في قاعدة البيانات عن مجموعة واسعة من الموضوعات المغطاة في المساقات التدريبية.

كما كشفت نورة أحمد عن إضافة برامج جديدة في مجال التكنولوجيا المالية إلى البرامج التدريبية ضمن خطة 2019، تشتمل على 13 برنامجاً جديداً، موزعة ضمن 40 جدولاً زمنياً تشمل حصصاً رئيسة في تحليلات الأعمال والتحليلات باستخدام Python، إضافة إلى دورات التطوير المهني المستمرة، مثل مستقبل الأعمال المصرفية، وFintech 101، وتطبيقات «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتطبيق «إنترنت الأشياء» والأمن السيبراني.