«تنمية المشاريع» تبحث التعاون مع 7 جهات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، «ملتقى أفضل الممارسات لدعم أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة»، الحدث السنوي الهادف إلى دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، حيث تم بحث فرص التعاون في مجال تنمية وتشجيع ريادة الأعمال مع سبع جهات حكومية.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها الهادفة إلى تقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال، وتطوير أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الامارات عموماً.

وأوضحت أن الجهات الحكومية السبع شملت: بلدية دبي، اقتصادية دبي، دائرة المالية في دبي، جمارك دبي،، دبي لخدمات الملاحة الجوية، سوق دبي المالي، وشركة تجاري.

وتناولت أجندة القمة التحاور من قبل المعنيين لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، حول أداء الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب تسليط الضوء على النسبة المستهدفة 20%من عقود المناقصات الحكومية، والموجهة لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة تهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في سبيل إيجاد بيئة أكثر تحفيزاً لريادة الأعمال».

وأضاف أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد حجر الأساس للاقتصاديات، ومن هذا المنطلق نحرص تمام الحرص على متابعة مسيرة أعمالهم، والوقوف جنباً إلى جنب في تنافسية تلقي المناقصات وطرح أسعار الأعضاء، بهدف تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم»، مشيرا إلى أن «الملتقى يعتبر واحداً من أدوات الدعم، الذي يتم من خلاله استعراض أفضل الممارسات والمبادرات المقدمة لأصحاب المشروعات الوطنية من أعضاء المؤسسة».