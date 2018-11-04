أداء إيجابي لاقتصاد أبوظبي خلال الربع الثاني من 2018

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أظهرت نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية أداءً إيجابياً لاقتصاد إمارة أبوظبي، خصوصاً الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من عام 2018، ما يعكس رصيداً متنامياً من الثقة والتفاؤل لدى مجتمع الاعمال والمستهلكين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في الإمارة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري، إن ذلك الأداء يأتي في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها على مستوى الحكومتين المحلية والاتحادية، بهدف تحفيز الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم مسيرة التنمية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً.

وأشار الى مبادرات الحزمة التحفيزية من حكومة أبوظبي بنحو 50 مليار درهم، وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، وقرارات الحكومة الاتحادية ذات الصلة بنسبة التملك الأجنبي في الشركات، وتسهيلات الإقامة للمستثمرين والكفاءات والمتقاعدين.

وتوقع الهاجري أن يسهم المضي قدماً في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والتنموية المعلنة في ظل مستويات الثقة والتفاؤل السائدة بين أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي في إضفاء مزيد من الجاذبية على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة.

ووفقاً لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2018، فإن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية (بالأسعار الثابتة) شهدت ارتفاعاً في الربع الثاني من عام 2018، ليبلغ معدل نموها 2%.

وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ الإمارة خلال الفترة (يناير- يونيو) من 2018 نحو 80.1 مليار درهم، فيما ارتفع معدل إشغال المنشآت الفندقية بنسبة 1.2% إلى 65%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 2.6 ليلة مرتفعاً بنسبة 5.8%.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسات السوق في نهاية الربع الثاني من عام 2018 مسجلاً 4560.03 نقطة، ليشهد ارتفاعاً بنحو 3.04% مقارنة بمستواه في الربع المماثل من عام 2017 عندما سجل 4425.4 نقطة.