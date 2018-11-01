«ميبا»: تضاعف نمو الطيران الخاص و«رجال الأعمال» خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

توقّع اتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، تضاعف معدلات النمو في قطاع الطيران الخاص ورجال الأعمال خلال استضافة معرض (إكسبو 2020 دبي)».وأكد الاتحاد أنه لايزال يواصل عمله مع هيئات الطيران المدني في أسواق الطيران المدني لمحاربة السوق الرمادية (الرحلات غير النظامية للطيران الخاص)، مشيراً إلى استضافة دبي «معرض ميبا 2018» خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 9900 شخص.

وتفصيلاً، توقّع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي أحمد النقبي «نمو قطاع الطيران الخاص بنسبة تراوح بين 7 و8% خلال العام الجاري من حيث عدد الرحلات الجوية والمبيعات أيضاً»، مشيراً إلى أن «سوق المنطقة لاتزال تسجل معدلات نمو قوية مقارنة بالأسواق الأخرى».

كما توقع «تضاعف معدلات النمو في قطاع الطيران الخاص ورجال الأعمال خلال استضافة معرض (إكسبو 2020 دبي)»، لافتاً إلى أن «السوق الإماراتية تواصل تسجيل معدلات قوية».

وقال النقبي خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، إن «عدد الطائرات المسجلة في أسطول الطيران الخاص في المنطقة وصل إلى 540 طائرة تستحوذ الإمارات والسعودية على الجزء الأكبر منها»، لافتاً إلى أن «الأسطول في المنطقة يمتاز بأنه يضم الجزء الأكبر من الطائرات كبيرة الحجم».

إلى ذلك، ذكر النقبي أن «الاتحاد يواصل عمله مع هيئات الطيران المدني في دول عدة لمحاربة السوق الرمادية (الرحلات غير النظامية للطيران الخاص)، التي تشكل نسبة ملحوظة من إجمالي عدد الرحلات في المنطقة».

وأفاد بأن «منطقة الشرق الأوسط تستضيف في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل أكبر وأهم وأفضل الشركات العالمية في سوق طيران رجال الأعمال، عندما تنطلق أعمال معرض (ميبا 2018) الذي يقام في موقع معرض الطيران، في مدينة دبي الجنوب».

وبين النقبي أن «المعرض يتضمن عدداً من المناطق الجديدة، أهمها (صالة النادي التنفيذي) لمشغلي الطائرات، وهي منطقة حصرية مخصصة للاجتماعات والتواصل بين العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى منطقة لعرض المنتجات على أرض المعرض التي توفر مساحة للعارضين لترويج منتجاتهم وخدماتهم أمام الزوّار، فضلاً عن منطقة الاستقبال والترحيب بكبار الشخصيات، والتي تُفتتح في فترة بعد الظهر من اليوم الأول للمعرض».

وذكر أنه «إلى جانب ذلك، يعقد مؤتمر (ميبا دبي) على أرض المعرض يومي 11 و12 ديسمبر، الذي سيحضره المشاركون والعارضون في الحدث، ما يعزز فرص التواصل وتطوير الأعمال في المنطقة».

وأوضح النقبي أن «ساحة عرض الطائرات من المتوقع أن تشمل نحو 50 طائرة من أحدث طائرات رجال الأعمال»، لافتاً إلى أن «شركات عدة أكدت مشاركتها في ساحة عرض الطائرات ومنها (جلف ستريم) و(بومباردييه) و(هوندا جيت)».

وكان اتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد في بيان صحافي بأن «معرض ميبا 2018» سيكون أكبر وأفضل من جميع دوراته السابقة، حيث من المتوقع أن يشارك في فعالياته 9900 شخص على مدار ثلاثة أيام.

الأسرع نمواً

أظهر تقرير «توقعات الأسواق 2018» الصادر من شركة «إمبراير»، أن أسواق الشرق الأوسط ومنطقة آسيا - المحيط الهادي ستكون الأسرع نمواً بحلول عام 2037 بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.7%.

• 540 طائرة أسطول الطيران الخاص في المنطقة.