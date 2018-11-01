خدمات «سمارت بيزنس»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتيح نظام «سمارت بيزنس» الآمن عبر الإنترنت من بنك الإمارات دبي الوطني، المعلومات للمستخدم، وإمكانية الوصول إلى حسابك ومعاملاتك على مدار اليوم، ما يساعدك على الإشراف على أعمالك من أي مكان في العالم. كما يمكن من خلال هذا النظام القيام بمجموعة واسعة من المعاملات المصرفية مثل سداد الفواتير وبطاقات الائتمان ودفع الرواتب لحسابات الموظفين المحليين والدوليين لدى أي بنك، فضلاً عن القيام بتحويلات الرواتب من خلال نظام حماية الأجور، إضافة إلى تسديد الدفعات المتعلقة بتأشيرة الإقامة باستعمال خدمات المحفظة الإلكترونية. ويتم التحكم بأمان الدخول إلى «سمارت بيزنس» من خلال التحقق من هوية المستخدم، وكلمة السر الخاصة به. ويمكن إنشاء ملف تصريح ودخول بحيث يكون خاضعاً للتحكم الفردي أو المزدوج. وتستعمل المعاملات التي يتم إصدارها إلى البنك للتنفيذ ميزة التحقق عبر الرمز السري برسالة نصية قصيرة، كما يتم ضمان أمن النظام من خلال جدران الحماية وتشفير البيانات والتحقق من الهوية.