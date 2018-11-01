المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أكدت شركات متخصصة في الاستشارات المالية، أنه يجب أن تأخذ على محمل الجد قرارك عندما تبحث عن قرض شخصي، حيث عليك التفكير في السبب، وما هدفك؟ وماذا تريد أن تفعل؟ مشيرة إلى أنه إذا كنت تستطيع تحقيق هدفك من خلال وضع ميزانية، فهذا أفضل من الحصول على قرض، مشددة على أنه يجب أن يقرأ ويفهم المتعامل مختلف الشروط والأحكام الخاصة بالقرض الشخصي قبل توقيع أي وثيقة ملزمة قانوناً، إذ إن أي خلاف بين الجهتين مرتبط بالشروط التي تمت الموافقة عليها.

وفي ما يلي أهم 10 نصائح ينبغي معرفتها قبل طلب قرض شخصي، وفقاً لتك الشركات مثل «بنك ريت» و«نيرد والت»: