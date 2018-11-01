«ناسداك دبي للمرابحة» تتخطى حاجز 100 مليار دولار في معاملات التمويل الإسلامي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تخطى إجمالي قيمة معاملات التمويل الإسلامي المنفذة عبر منصة «ناسداك دبي للمرابحة» حاجز 100 مليار دولار، ما يعكس شعبية المنصة بين المستخدمين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

وأوضحت «ناسداك دبي» في بيان، أمس، أن المنصة المقامة بالشراكة بين «ناسداك دبي» و«الإمارات الإسلامي» توفر مجموعة كبيرة من الاحتياجات التمويلية بداية من تمويل الشركات بغرض النمو والتوسع، وصولاً إلى التمويل الشخصي للعملاء الأفراد.

وقال رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إنه «لمن دواعي سرورنا أن نعلن تحقيقنا إنجاز تجاوز معاملات المرابحة حاجز 100 مليار دولار، خلال أسبوع الاقتصاد الإسلامي الذي يشهد احتفال دبي بالإنجازات العديدة في مجال التمويل المطابق للشريعة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «عملاء المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مطابقة للشريعة وتلك التي تقدم خدمات مالية تقليدية على حد سواء يستفيدون من المزايا التي تتمتع بها منصة (ناسداك دبي للمرابحة) من سرعة وكفاءة وشفافية وثبات كلفة المعاملات»، مشيراً إلى «العمل على تحقيق المزيد من التوسع في قاعدة العملاء الخاصة بالبنوك، دعماً لمسيرة نمو دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي».

يشار إلى أن تنوع أوجه الاستفادة من المنصة ظهر في فبراير 2017 حينما استعانت بها مؤسسة التمويل الإفريقية متعددة الأطراف في إجراء عملية بقيمة 150 مليون دولار، بغرض تسهيل عملية إصدار للصكوك، وهو ما مثل أول استخدام للمنصة من جانب كيان إفريقي.