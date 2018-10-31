«اتصالات» تطلق شريحة e-SIM

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، أمس، شريحة e-SIM المتوافقة مع نظام التشغيل الجديد (12.1)، الذي ستطرحه شركة «أبل» الأميركية قريباً، لتكون بذلك «اتصالات» من أوائل المشغلين في العالم لهذه التقنية المتطورة.

وكانت «اتصالات» حقّقت نجاحات في استخدامات هذه التقنية بالجيل الأول الذي طرحته في مايو الماضي، والتي تم تشغيلها فعلياً على ساعات «أبل الذكية».

وذكرت «اتصالات» في بيان أنه مع إطلاقها الجيل الثاني من e-SIM، فإنه بات بإمكان العملاء الاستمتاع بمزايا الشريحة المزدوجة، واستخدام رقمي هاتف متحرك على أجهزة «أبل» المتحركة نفسها للمرة الأولى في العالم، علاوة على المرونة في اختيار الشبكة المفضلة عند التجوال الدولي.

وتعتبر «اتصالات» المشغل الوحيد في دولة الإمارات الذي يوفر شريحة e-SIM على أجهزة iPhone وأجهزة Apple watch في آن واحد.