«المركزي»: 58 مليار درهم تمويلات مصرفية خلال 9 أشهر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

منحت البنوك العاملة في الدولة تمويلات مصرفية لكل القطاعات بقيمة 58 مليار درهم، خلال فترة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن «المركزي»، تفوق الودائع على القروض بقيمة 90 مليار درهم، وزيادة جاوزت 144 مليار درهم في أصول القطاع المصرفي، واستقطاب ودائع متعاملين بقيمة جاوزت 100 مليار درهم.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن البنوك العاملة في الدولة استقطبت ودائع بقيمة تريليون و728 ملياراً و200 مليون درهم، حتى سبتمبر 2018، مقارنة بتريليون و627 ملياراً و300 مليون درهم في نهاية ديسمبر2017، بزيادة قدرها 100 مليار و900 مليون درهم، ونمو نسبته 6.2%.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد منحت البنوك العاملة في الدولة تمويلات مصرفية لكل القطاعات بقيمة 58 مليار درهم، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليسجل الرصيد التراكمي للائتمان تريليوناً و638 مليار درهم، مقارنة بتريليون و580 مليار درهم في نهاية عام 2017، بنمو نسبته 3.7%.

وواصلت أصول القطاع المصرفي في الدولة ارتفاعها لتصل إلى تريليونين و838 مليار درهم في نهاية سبتمبر، مقارنة بتريليونين و693 ملياراً و800 مليون درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 144.2 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 5.4%، ونحو 38 مليار درهم خلال سبتمبر منفرداً.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي، خلال تسعة أشهر إلى تريليون و638 مليار درهم، فيما بلغت الودائع المصرفية تريليوناً و728 مليار درهم، ليستمر تفوقها على القروض بقيمة 90 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات أن تمويلات الأفراد ارتفعت في نهاية سبتمبر إلى 338.4 مليار درهم، مقارنة بـ337.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 900 مليون درهم.

• 144 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي، خلال 9 أشهر.