أفضل 8 وجهات سياحية للسفر خلال نوفمبر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

عرضت شركة «سكاي سكنر» المتخصصة في الحجوزات السياحية أفضل ثماني وجهات سياحية، خلال نوفمبر المقبل، كما يلي:

دبي

تعد دبي واحدة من أبرز الوجهات التي ينصح بزيارتها في نوفمبر، حيث تعرف هذه المدينة الساحرة بتألق أبراجها الشاهقة، لكن منطقة الخور تبقى شاهداً على تاريخ الإمارة، إذ تحتضن المتحف والأزقة المتعرجة لأسواق الذهب والتوابل والأقمشة، مع خيارات متنوعة للإقامة الفندقية.

مراكش

تتميز مراكش المغربية بغناها بالألوان والأضواء، إذ يمكن قضاء يوم كامل في التنقل بين أزقة المدينة التاريخية، وهي معروفة بأسواقها وحدائقها وقصورها ومساجدها.

يانغون

مع موسم الأمطار في جنوب شرق آسيا خلال نوفمبر، تصبح درجات الحرارة أكثر دفئاً في يانغون، المدينة الأولى في ميانمار، والمكان الأمثل لاستكشاف الفن المعماري.

«سنك تير»

استكشف المدن الخمس (مونتيروسو، وفيرناتسا، وكورنيجليا، ومانارولا، وريوماجيوري)، التي تشكل منطقة «سنك تير» الوعرة من شمال إيطاليا، حيث من الممكن المشي لمسافات طويلة بين القرى للاستمتاع بمناظر خلابة، ورؤية الجمال الطبيعي للمياه والمساحات الخضراء.

موريشيوس

توفر دولة موريشيوس في وسط المحيط الهندي، المنتجعات الفندقية الفاخرة مع الكثير من الترفيه والأنشطة في المسابح والنوادي الصحية، فضلاً عن الصالات الرياضية ومراكز الغوص، إلى جانب الاسترخاء على الشاطئ.

غران كناريا

تشتهر جزيرة غران كناريا الإسبانية بشواطئها التي تلبي جميع الأذواق، إذ إن هذه الجزيرة مشهورة لكونها واحداً من أفضل الأماكن في العالم لركوب الأمواج، كما ترتبط بشكل مثالي بمعظم أوروبا من خلال مطارها الدولي.

بالي

تعد جزيرة بالي، أحد أجمل الأماكن السياحية في إندونيسيا، حيث يقصدها الزوار للاستجمام والتمتع بسحر طبيعتها الخضراء مع الغابات والشواطئ الرملية، أو مشاهدة اللعب مع المخلوقات البحرية أثناء الاستمتاع بالغوص.

آيسلندا

تشتهر آيسلندا بجمالها الآسر، إذ يقام مهرجان الموسيقى الآيسلندية «أيرويفيز» في الفترة بين الثاني والسادس من نوفمبر في ريكيافيك. كما يوجد في آيسلندا عدد كبير من المرتفعات الجميلة التي يمكن الاستمتاع فيها.