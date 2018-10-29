"الطاقة والصناعة" تؤكد أن سد سيجي يقوم بدوره والمنطقة المحيطة به آمنة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة الدكتور مطر النيادي أن سد سيجي يقوم بدوره المتوقع على أكمل وجه حيث وصلت كمية المياه المحتجزة خلفه إلى أكثر من مليوني متر مكعب نتيجة سقوط الأمطار " مشددا على أن المنطقة المحيطة بالسد في أمان وحركة السيارات طبيعية" .

وأضاف النيادي في تصريح لـ " الإمارات اليوم " أنه يجري حاليا ترميم وتنظيف الجزء المنهار من حاجز الأمان بجوار السد وتم كذلك فتح بوابات السد لتخفيف منسوب المياه ثم إغلاقها مرة أخرى " لافتا إلى "أن السد بوضعه الآن مازال قادرا على استيعاب كميات إضافية من المياه في حال سقوط الأمطار مجددا ."

وأشار إلى أن السد الرئيسي وملحقاته سليمة تماما وليس هناك مخاطر .