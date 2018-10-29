"طيران الإمارات" تطلق أول مسار بيومتري في العالم لإنجاز إجراءات السفر

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت "طيران الإمارات" إنها تستعد لإطلاق أول مسار بيومتري متكامل في العالم سيتيح للمتعاملين تجربة سفر سلسة عبر مبنى الناقلة في مطار دبي الدولي.

وأضافت الناقلة في بيان صحافي، أن ركاب الناقلة، سيتمكنون باستخدام أحدث تقنيات القياسات الحيوية، من إنهاء إجراءات سفرهم وإتمام إجراءات الهجرة، ودخول صالات الناقلة الخاصة وصعود الطائرة وذلك من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا بيومترية تقوم على التعرف على الوجه وقزحية العين أثناء تنقلهم في مختلف أرجاء المطار.

وأضافت أنه تم تركيب أحدث الأجهزة البيومترية في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وتوجد هذه المعدات حالياً على بعض كاونترات إجراءات السفر وعند مداخل صالات طيران الإمارات في الكونكورس B، وعند عدد من بوابات الصعود إلى الطائرات.

وبينت أن التشغيل التجريبي لـ"النفق الذكي"، وهو مشروع أطلقته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالتعاون مع طيران الإمارات قد بدأ في 10 أكتوبر الجاري، ويعد أول نظام لمراقبة جوازات السفر على مستوى العالم يقوم على مرور المسافرين ببساطة عبر نفق، حيث يتم التأكد من هويتهم وصحة أوراقهم من قبل سلطات الهجرة دون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جواز سفر.

وأوضحت الناقلة أنه فور الانتهاء من التشغيل التجريبي، ستبدأ طيران الإمارات قريباً تجارب لاعتماد المؤشرات البيومترية في نقاط العملاء الرئيسة الأخرى في المطار- كاونترات إجراءات السفر والصالات الخاصة وبوابات الصعود إلى الطائرات- وبعد ذلك على كاونترات/ بوابات الترانزيت، وخدمة السيارة مع سائق، مشيرة إلى أنه سيتم حفظ جميع بيانات المسافر البيومترية لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وسيتعين على المتعاملين الراغبين المشاركة في التجارب الموافقة على متطلبات وإرشادات الإدارة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: عادل الرضا، "بعد إجراء بحث وتقييم مستفيضين للعديد من التقنيات والأساليب الجديدة لتحسين تجربة سفر عملائنا، أصبحنا الآن راضين عن الاستعدادات الأولية التي قمنا بها، ونحن مستعدون لبدء تجارب مباشرة على أول مسار بيومتري متكامل في العالم في المبنى 3 المخصص لرحلاتنا في مطار دبي الدولي".

وأضاف الرضا: "هذه المبادرات المهمة هي نتيجة للتعاون الوثيق مع جميع الأطراف، لا سيما الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، التي لعبت دوراً أساسياً في البرنامج لإخراج المسار البيومتري إلى النور".

وقال المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، إن جميع هذه المبادرات تتماشى مع رؤية حكومة دبي لتكون رائدة على مستوى العالم في مجال الابتكار والخدمات العامة.

وأضاف المري أن "اختبارات النفق الذكي تجري بسلاسة تامة، ونحن الآن نستعد لنشر الأنظمة البيومترية في مناطق أخرى بالمبنى 3، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين تجربة المسافرين في المطار، وتعزيز كفاءة عملياتنا".

وقالت "طيران الإمارات" إنه "من شأن "المسار البيومتري" أن يسهم في تحسين تجربة متعاملي طيران الإمارات وانتقالهم بسلاسة عبر مطار دبي الدولي بأقل قدر من الحاجة إلى فحص الوثائق والوقوف في طوابير الانتظار.

وأضافت: سيغطي "المسار البيومتري" حركة المغادرين والقادمين والعابرين، وخدمة السيارة مع سائق، ودخول صالات طيران الإمارات في دبي، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق النظام الجديد على مسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وتعتزم في المستقبل القريب إتاحة استخدام النظام لمسافري الدرجة السياحية في دبي، ومن ثم في مطارات أخرى في الخارج، وأيضاً في مرافقها المخصصة لإجراءات سفر أطقم الرحلات.