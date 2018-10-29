بدء التداول في منصة «ماركت سايت» التابعة لـ «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أمس، جرس افتتاح السوق في منصة «ماركت سايت» التابعة لبورصة «ناسداك دبي»، إيذاناً ببدء اليوم الثاني من أسبوع الاقتصاد الإسلامي الذي تزامن مع افتتاح جلسة التداول.

وأفاد المركز، في بيان، بأن موقع «ماركت سايت» يفتح أبوابه لاستضافة العديد من الفعاليات التي ينظمها المصدّرون والشركات الأخرى، إضافة إلى احتفالات الشركات والإعلانات وجلسات الإحاطة التنفيذية والدورات التدريبية.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «إطلاق أسبوع الاقتصاد الإسلامي يأتي استمراراً لجهود دبي في تعزيز مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ومن أهم فعالياته، القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي تنعقد يومي 30 و31 أكتوبر، بمشاركة الجهات المعنية الرئيسة من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الإسلامي».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، إن «أسبوع الاقتصاد الإسلامي يعزز البدائل العملية والفعالة، المتوافقة مع الشريعة، للحلول التقليدية في منطقتنا وعلى المستوى العالمي».