«موانئ أبوظبي» تعزّز أسطولها بقاطرتين حديثتين

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين»، ذراع الخدمات البحرية التابعة لشركة موانئ أبوظبي، عن شراء قاطرتين حديثتين من مجموعة «دامن شيبياردس»، في خطوة تهدف إلى تعزيز أسطول الشركة، ودعم استراتيجية «موانئ أبوظبي» الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية والعمليات في «ميناء خليفة» الذي يشهد عمليات توسعة كبيرة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وأفادت في بيان لها أمس، بأن من المنتظر تسليم القاطرتين خلال ثلاثة أشهر.

وأكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «سفين»، الكابتن عادل أحمد بني حماد، أن تعزيز أسطول «سفين» بقاطرات السحب المتطورة والحديثة، يسهم في تلبية احتياجات المتعاملين، عبر توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول البحرية عالية الكفاءة والأداء.

وأضاف: «يمثل ميناء خليفة بوابة استراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال التجارة البحرية وشحن البضائع، كما سيكون أول ميناء بمنطقة الخليج العربي قادراً على استقبال أكبر سفن نقل البضائع والحاويات في العالم، ولذلك، تحرص (موانئ أبوظبي) على تعزيز مكانة هذا الميناء الحيوي وتطوير بنيته التحتية للمساهمة بالتالي في تعزيز قطاع التجارة البحرية بالمنطقة».

من جانبه، عبر مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة «دامن شيبياردس»، باسكال سلينجرلاند، عن ثقته بقدرة هذا الطراز من القاطرات على مواكبة عمليات توسعة «ميناء خليفة»، وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة العالمية، لافتاً إلى أن هذه القاطرات تتميز بقدرتها على خدمة السفن من كل الأنواع والأحجام، بما فيها أكبر سفن الحاويات في العالم التي يصل طولها إلى 400 متر، وتبلغ قدرتها الاستيعابية إلى 20 ألف حاوية نمطية.

- ميناء خليفة بوابة

استراتيجية لإمارة

أبوظبي في مجال

التجارة البحرية وشحن

البضائع.