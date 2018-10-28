400 جهة عارضة و8000 خبير في «أسبوع الإمارات البحري» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي، اليوم، أعمال «قمة دبي البحرية 2018»، لمناقشة أفضل الممارسات الدولية، والحلول المبتكرة في القطاع البحري العالمي، وفق مرتكزات أساسية قوامها الابتكار والمعرفة والتحوّل الذكي والعمل المشترك.

وتستقطب القمة، التي تعتبر إحدى فعاليات «أسبوع الإمارات البحري 2018»، نخبة من قادة القطاع البحري العالمي، وصنّاع القرار، وراسمي السياسات، وممثلي كبرى الشركات العاملة في القطاع البحري.

ويتوقع أن يستقطب «أسبوع الإمارات البحري 2018» أكثر من 400 جهة عارضة من كبرى الشركات الرائدة في المجال البحري بالعالم، وسط توقعات بتوافد ما يزيد على 8000 زائر من كبار الخبراء والمتخصصين البحريين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وذلك ضمن منصة واحدة لمناقشة آخر التطورات الراهنة، واستعراض أهم الحلول والفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع البحري في دبي.

ومن المقرر أن تحتضن «قمة دبي البحرية 2018» أعمال النسخة الثانية من «جوائز دبي للابتكار البحري»، التي تعتبر مبادرة نوعية لتكريم أبرز الإسهامات القيمة، والمبادرات المبتكرة والداعمة لمسار نمو وتطور وازدهار التجمع البحري المحلي، الذي يبرز من بين الأفضل في العالم.

كما ستتخلل أعمال القمة خمس جلسات تفاعلية رئيسة، تتناول موضوعات حول «الصناعة المناسبة لعام 2020»، ونقل الحاويات والخدمات اللوجستية، ومدى تأثير استثمارها في تكنولوجيا المعلومات، والتحضيرات والتوقعات المستقبلية لأسواق الشحن الرئيسة، فضلاً عن موضوع يتناول مبادرة «حزام واحد طريق واحد» الصينية، والآثار المحتملة في قطاع الشحن البحري ونمط التجارة والموانئ والبنية التحتية البحرية في الشرق الأوسط، وجلسة خاصة عن طرق التمويل لأغراض الشحن، والدور الحالي والمستقبلي المحتمل للمصارف الإقليمية في تمويل السفن وخيارات التمويل لمالكي السفن المتوسطة والصغيرة الحجم.

«قمة دبي البحرية

2018» تحتضن

النسخة الثانية من

«جوائز دبي للابتكار

البحري».