86 % زيادة في المعاملات العقارية بدبي بعد «سيتي سكيب»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اجتماعاً للمطورين العقاريين، بالتعاون مع معرض «سيتي سكيب غلوبال»، وذلك بهدف الوقوف على النتائج التي تحققت في المعرض، إضافة إلى رصد اتجاهات واحتياجات السوق العقارية، والحلول المبتكرة التي يمكن طرحها في دورات المعرض المقبلة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، بمن فيهم المطورون والمستثمرون.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأن انعقاد المعرض تزامن مع صعود دبي خلال العامين الماضيين، لتتصدر قائمة أكثر مدن العالم جاذبية للمستثمرين العقاريين، وتبوّئها مراكز متقدمة ضمن قوائم تصنيفات مختلف شركات الاستشارات العالمية المتخصصة في الاستثمار العقاري، إذ ازداد عدد المعاملات العقارية «على الخريطة» بعد المعرض بنسبة 39%، بينما ارتفع إجمالي القيمة بنسبة 425%. وسجل إجمالي عدد المعاملات العقارية زيادة بنسبة 86%، وارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 41%. وأشار المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط الدائرة مع «سيتي سكيب غلوبال»، قائلاً إن تلك العلاقة ساعدت الدائرة على تحقيق الكثير من أهدافها المؤسسية.

وأضاف أن التنسيق، للمرة الأولى بعد انتهاء المعرض، يأتي لتقييم النتائج المرجوة من المشاركة، وأخذها بعين الاعتبار للمعرض في دورة العام المقبل. وتابع بن مجرن: «هدفنا في (أراضي دبي) أن نكون أول سوق عقارية في العالم تقدم الخيار الأفضل لأي مستثمر في سوق دبي، واليوم نبذل قصارى جهودنا لتقديم أفكار مبتكرة، تسعد الناس وتعزز ثقتهم، وذلك بفضل العلاقة القوية مع شركائنا، إضافة إلى الخدمات الذكية التي نقدمها، ما يؤكد على مستوى الشفافية في تقديم المعلومات اللازمة على مدار الساعة».

بدورها، أعربت المدير التنفيذي، قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، عن شكر الدائرة لجميع الأطراف المشاركين لإسهامهم في إنجاح «سيتي سكيب غلوبال»، وأضافت: «أصبح المعرض الحدث الأبرز على الأجندة العقارية في المنطقة، وفي النسخة الأخيرة منه برز الدور المهم للمطورين للتأكيد على قوة المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، وقدرته على إعادة الابتكار والتجديد الذاتي بشكل مستمر، لجذب أعداد متزايدة من المستثمرين».