تجنّب انتحال الشخصية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتم انتحال الشخصية، عند سرقة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت أو خارجها، عبر طرق تُعرف بـ«هندسة وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك وفقاً لاتحاد مصارف الإمارات الذي أشار إلى أن الجناة يلجأون إلى الخداع والتلاعب للحصول على المعلومات السرّية، مثل كلمات المرور والرموز السرّية، ويتم استخدام هذه المعلومات لانتحال شخصية الضحية بغرض الوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، لسرقة الأموال، أو استخدام هذه المعلومات لأنشطة جنائية أخرى.

وذكر «اتحاد المصارف» أن البنوك تطالب متعامليها عادة بتحديث بيانات الهاتف المحمول ووسائل التواصل بين المتعامل والبنك، فضلاً عن عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع جهات اتصال مجهولة في أي حال من الأحوال، بما في ذلك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، إضافة إلى مراجعة تفاصيل الحساب المصرفي بشكل دوري بحثاً عن أي معاملات مشبوهة، كما تدعو إلى استخدام برامج مكافحة الفيروسات محدّثة، وبرامج جدار الحماية للمعلومات.