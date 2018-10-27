موظفو اقتصادية دبي يتطوعون في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت اقتصادية دبي استعداد موظفيها للتطوع في برنامج المتطوعين، الخاص بمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وأفادت، في بيان لها أمس، بأنها استقبلت في مقرها بـ«قرية الأعمال»، أخيراً، فريق عمل «إكسبو 2020 دبي»، لفتح باب التسجيل للراغبين من الموظفين بالاشتراك في برنامج المتطوعين.

وأضافت أن فريق عمل «إكسبو 2020 دبي» قدم لمحة حول فعاليات المعرض، وآلية التسجيل في التطوع، والأدوار الموكلة للمتطوعين، منها: خدمات كبار الشخصيات، والتشريفات، واستقبال الزوار وتقديم المعلومات، وتنظيم الأحداث والفعاليات، وأجندة الموضوعات، والدعم التقني.

وسجل نائب المدير العام لاقتصادية دبي، علي إبراهيم، كمتطوع في الحدث، وقال: «يسعدنا اليوم أن نستقبل وفد (إكسبو 2020 دبي)، ونعلن أننا مستعدون للتطوع، فنحن نؤمن بإمكانات الموظفين وقدرتهم على العطاء، وندعوهم إلى المشاركة في هذا الحدث».

وأضاف: «ستشهد المرحلة المقبلة تحفيز شركائنا من القطاع الخاص على التطوع، وإبراز أهمية العمل التطوعي، وإثبات تلاحمهم مع القطاع الحكومي».