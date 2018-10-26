«الاتحاد للطيران» تشغّل «دريملاينر» لخدمة رحلات كوالالمبور وبروكسل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران»، أمس، أنها تعتزم تشغيل طائرتها من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر»، لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة من أبوظبي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، اعتباراً من 20 ديسمبر المقبل، فضلاً عن تشغيلها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، بدءاً من الثالث من يناير 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن طائرة «بوينغ 9-787 دريملاينر»، المرتبة بنظام الدرجتين، تضم مقصورات «الاتحاد للطيران» من الجيل التالي لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وتتضمن 299 مقعداً تشمل 28 «استوديو درجة رجال الأعمال» و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية.