«الاقتصاد» تطلع وفدين تجاريين أميركياً وصينياً على الفرص الاستثمارية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

بحثت وزارة الاقتصاد مع وفدين تجاريين، أميركي وصيني، فرص التعاون التجاري والاستثماري مع مجتمع الأعمال الإماراتي.

وتفصيلاً، بحث الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، أمس، مع وفد تجاري أميركي من شركات عاملة في تكنولوجيا المعلومات، فرص التعاون التجاري والاستثماري مع مجتمع الأعمال الإماراتي، وأطلعهم على مستجدات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وأبرز السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، ومقومات وحوافز بيئة الاستثمار في الدولة.

وقال الكيت إن الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات، إذ بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للبلدين في عام 2017 نحو 30.6 مليار دولار.

إلى ذلك، بحث الكيت مع وفد رسمي وتجاري من مدينة «ويفانغ» الصينية، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكد الكيت أن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في عام 2017، بإجمالي تبادل تجاري غير نفطي وصل إلى نحو 53 مليار دولار، فضلاً عن أهميتها كمنصة للصادرات الصينية، وبوابة لتوسعها نحو مختلف أسواق المنطقة.