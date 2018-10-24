«دبي المالي»: تسجيل 617 مستخدماً جديداً في خدمات السوق الإلكترونية خلال يومين

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد سوق دبي المالي بأنه استطاع استقطاب 617 مستخدماً جديداً من مستثمري السوق، سجلوا في خدماته الإلكترونية خلال يومين فقط من إطلاق مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة».

وأوضحت إدارة السوق، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد الطلبات على خدمات السوق الذكية بلغ 100 طلب، توزعت على مختلف الخدمات، فيما بلغ عدد المتعاملين مع مركز خدمة المستثمرين في أول يومين 167 مستثمراً، قدموا طلباتهم بشكل إلكتروني، حيث أمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم ومتابعة تنفيذها إلكترونياً، من خلال تطبيق «سوق دبي المالي» للخدمات الذكية، ومن خلال صفحة الخدمات الإلكترونية على الموقع الشبكي.

وبينت أن هناك ثماني خدمات ذكية يتم تقديمها حصرياً عبر القنوات الذكية للسوق، تشمل: خدمات رقم مستثمر، خدمات كشوفات حساب الأوراق المالية، خدمات الأرباح النقدية، خدمات بطاقة «آيفستر»، خدمات تحويل الأوراق المالية، طلب دمج حساب المؤسسة الفردية مع الحساب الشخصي أو العكس، طلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب إلغاء وكالة صادرة من سوق دبي المالي.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، في بيان أمس، إن «استراتيجية (البورصة الذكية) أسهمت في تطوير العديد من الحلول المبتكرة، التي مثلت نقلات نوعية في أساليب الخدمات المقدمة من قبل السوق».