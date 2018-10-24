671.8 مليون درهم صافي أرباح «رأس الخيمة الوطني» في 9 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 671.8 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018.

وأفاد البنك في بيان له، أمس، بأن الربع الثالث للعام الجاري حقق ربحاً بقيمة 240.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي، و6% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنجلاند، إن «السيولة الكافية والارتفاع في ودائع المتعاملين انعكسا على التقدم القوي للبنك في الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة».

وأضاف: «تظهر اتجاهات الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018 إشارات إيجابية يقابلها اتجاه انخفاضي في المخصصات، ولايزال البنك ملتزماً بشكل تام تجاه استراتيجية التنويع، التي تحقق حالياً نمواً في صافي إيرادات الفوائد مع خفض مستوى مخاطر البنك».

وأشار إنجلاند إلى الشراكة الأخيرة للبنك، التي وقعت مع دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة في الربع الثالث، لتسهيل متطلباتهم في حلول إدارة النقد وبوابة الدفع، وإلى اتفاقية مع بنك «كارجيلز» في سريلانكا، التي تتيح تحويل الأموال بطريقة فورية وسهلة وآمنة عبر «بلوك تشين» باستخدام منصة «ريبل».

ووفقاً للنتائج المالية، فقد نما إجمالي الموجودات بنسبة 12.4% إلى 51.8 مليار درهم، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2017. كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات والاستثمارات بواقع 2.5 مليار درهم و2.4 مليار درهم على التوالي، مقارنة بتاريخ 30 سبتمبر 2017.

وأسهم النمو الصحي لقروض الشركات من قطاع الخدمات المصرفية للشركات في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7.7% على أساس سنوي. ونمت ودائع المتعاملين بواقع 3.2 مليارات درهم إلى 34.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بسبتمبر من عام 2017.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 2.8 مليار درهم للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018.