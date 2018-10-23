«نخيل» تضع حجر الأساس لـ«أبراج التنين» بكلفة 713 مليون درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وضعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، حجر الأساس لمشروعها «أبراج التنين» المكون من برجين توأمين، والواقع في «مدينة التنين»، بكلفة إجمالية تبلغ 713 مليون درهم.

وأفادت «نخيل» في بيان لها أمس بأن حفل وضع حجر الأساس يأتي بعد شهر من ترسية الشركة عقداً بقيمة 552 مليون درهم لشركة «علي موسى وأولاده للمقاولات»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وذلك لبناء «أبراج التنين»، الذي يعتبر أول مشروع سكني شاهق في مجتمع «مدينة التنين» والمنطقة، والذي يتوقع الانتهاء منه عام 2021.

وأضافت الشركة أنه تم إطلاق مبيعات «أبراج التنين» في سبتمبر الماضي بأسعار تبدأ من 449 ألف درهم، لافتة إلى أن المشروع يتصل مباشرة عبر جسر حصري للمشاة مع «سوق التنين»، الذي يضم 5000 من المتاجر والخدمات والمرافق، ويتكون من برجين توأمين، يتألف كل منهما من 37 طابقاً، ويضم كل برج 571 شقة مكونة من غرفة وغرفتي نوم، كما يضم المشروع طابقين مخصصين للتجزئة، يشملان متاجر متنوعة، وأربعة طوابق لمواقف السيارات، ونادياً في مستوى البوديوم في الطابق السادس، يضم مسبحاً بطول 25 متراً، وآخر للصغار، ومطعماً، وصالة للألعاب الرياضية، وملعباً للتنس. ويعتبر مشروع «أبراج التنين» عنصراً أساسياً في توسعات «نخيل» المستمرة في قطاعات التجزئة والضيافة والسكن في «مدينة التنين»، التي تعد موطناً لـ«سوق التنين 1 و2»، و«فندق أيبس ستايلز».