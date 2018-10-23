«تنظيم الاتصالات»: برامج «الطرف الثالث» تزيد احتمالية «الاختراق الإلكتروني»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، مستخدمي وسائل الاتصالات من تحميل الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، مطالبة المستخدمين بعدم تحميل برامج «الطرف الثالث» أو ما تسمى بـ«التطبيقات المساندة».

وأكدت الهيئة في تحذير جديد، أمس، وجهته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تحميل مثل هذه البرامج يزيد احتمالية الاختراق الإلكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ما يعرض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية سواء كانت بيانات أو معلومات أو صوراً أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للاختراق.

وطالبت الهيئة بضرورة توعية الصغار بشكل خاص من خطورة تحميل مثل هذه التطبيقات والبرامج التي يستخدمها الأطفال بغرض تسهيل أو تسريع مراحل الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أن برامج التطبيقات المساندة تعرّض الكثير من الأجهزة الذكية لعمليات اختراق قد تؤدي إلى عمليات قرصنة يفقد على أثرها المستخدمون الكثير من البيانات الشخصية.

وكانت «تظيم الاتصالات»، حذرت المستخدمين، السبت الماضي من إمكانية تعرض هواتفهم الذكية لعمليات قرصنة بهدف التجسس، وذلك في حالات تنزيل المستخدمين لبعض التطبيقات عبر الإنترنت، داعية إلى التأكد من الصلاحيات التي يطلبها التطبيق قبل تحميله على الهواتف الذكية.

وأشارت الهيئة إلى أنها بدأت حملات توعية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الجاري للتحذير من بعض الممارسات.

يشار إلى أن الهيئة طالبت أخيراً في الإطار نفسه، مستخدمي الهواتف الذكية بالحذر أيضاً من الاتصال بشبكات «واي فاي» في الأماكن العامة، حيث إن هذه الشبكات قد تكون غير آمنة تماماً، ما يسمح للمهاجمين بالاطلاع على كل ما يقوم به المستخدم.