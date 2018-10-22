«المعلومات الائتمانية» تطالب المتعاملين بتحديث بياناتهم الشخصية لدى البنوك

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

طالبت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أمس، المتعاملين مع البنوك، بتحديث بياناتهم الشخصية المسجلة لدى البنوك التي يتعاملون معها، بدقة، لما لها من تأثير في المعلومات التي يتضمنها التقرير الائتماني، التي تُبنى عليها تلك التقارير.

وأضافت الشركة، في إفصاح رسمي لها حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن على المتعاملين أيضاً مراجعة تقاريرهم الائتمانية من وقت إلى آخر، للوقوف على مدى أحقيتهم في الحصول على قروض أو بطاقات ائتمان أو أية تسهيلات.

وأكدت أن الحصول على رقم تقييم مرتفع له العديد من المزايا عند إبرام التعاقدات مع البنوك أو المؤسسات الأخرى، منها الحصول على اتفاق جيد من حيث مستويات الفائدة وغيرها.