40 جهة حكومية تبدأ غداً «تحوّلاً رقمياً» كاملاً لمدة أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي، غداً الأحد، حملة واسعة، ولمدة أسبوع، لتعزيز مسيرة التحوّل نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، وفق توجيهات القيادة الرامية إلى إكمال التحوّل الذكي في عام 2021، والذي سيشهد آخر معاملة ورقية حكومية في الإمارة.

وجدّدت دائرة المالية في حكومة دبي جهودها في هذا السياق، ووسّعتها بالإعلان قبل أسبوعين عن إطلاق مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي يُنتظر أن تحقق خلال الفترة بين 21 و25 أكتوبر الجاري، وبمشاركة 40 جهة، نقلة نوعية لافتة في مسيرة التحوّل الذكي، بعد النجاح الكبير الذي أحرزته في دورتها الأولى العام الماضي، عندما نُظّمت المبادرة ليوم واحد، بعد اعتمادها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأفادت «مالية دبي» بأن مبادرتها تهدف إلى بناء ثقافة الرقمنة، تشجيعاً للمتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل للقنوات الذكية في سداد الرسوم الحكومية.

وأوضحت، في بيان أمس، أن أكثر من 100 مركز خدمة تابع للجهات الحكومية، ولجهات شبه حكومية وخاصة، سيشهد التحوّل إلى مراكز لتوعية الجمهور والتعريف بقنوات الدفع لأكثر من 1100 خدمة.

كما سيتم في مراكز خدمة المتعاملين الحكومية العاملة في الإمارة، ولمدة أسبوع واحد، تحويل المعاملات التي تتطلب سداداً للرسوم، من شبابيك المراكز إلى أجهزة المتعاملين الذكية.

وأكدت دائرة المالية أنها بدأت التنسيق مع جميع الجهات الحكومية في الإمارة، من أجل إنجاح تنفيذ المبادرة في عامها الثاني، في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه «مالية دبي» بصفتها المعنية بتحصيل الإيرادات العامة في حكومة دبي.