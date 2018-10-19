روّاد أعمال يطرحون تطبيقات للتسوّق الذكي والترويج السياحي والتوظيف الإلكتروني والخدمات الاستهلاكية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

شهدت قاعة الشركات الناشئة في «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي انتهت فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، طرح رواد أعمال مواطنين وأجانب مبادرات ذكية ومنصات إلكترونية، تهدف إلى توفير خدمات جديدة للمستخدمين في مجالات عدة، تشمل التسوق الذكي والتوظيف الإلكتروني والخياطة، ومحال الزهور والترويج السياحي الذكي وقياس سعادة ورفاهية الأفراد في المجتمع.

ورصدت جولة لـ«الإمارات اليوم» في قاعة الشركات الناشئة، مشروعات إماراتية وعالمية تستهدف السوقين المحلية والدولية من شركات تعمل داخل الدولة وخارجها.

محال الزهور

وتفصيلاً، قالت مؤسِّسة مشروع «باقة دوت كوم»، الريم العماري، إن مشروعها هو «تطبيق يوفر حلولاً لمحال الزهور في الإمارات، خصوصاً الذين يعملون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتة إلى أنه يوفر منصة للمستهلكين للاختيار بين مجموعات واسعة من الخيارات، ومن ثم يقوم التطبيق بتوصيل المستهلك بالمنتج الذي يسعى إليه، كما يوفر التطبيق خدمة التوصيل للمستهلك أينما كان موقعه في الدولة، ومن أقرب المحال المتوافرة والقريبة منه. من جانبه، قال المدير التنفيذي ومؤسّس «دكاني دوت كوم»، فيصل سالم بن حيدر، إن «منصته توفر التسوق الذكي من خلال منح المستهلكين الفرصة لإنجاز طلباتهم من مواد البقالة عبر تطبيق واحد، ومن مصادر عدة».

تطبيق «خياطي»

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة «ميدل مان هب»، محمد الصعيري، إنه «طرح خلال (جيتكس) تطبيقه الجديد (خياطي)، الذي ينظم عمل الخياطين وتواصلهم مع المستهلكين، إذ يعمل التطبيق على تسهيل التواصل بين المستهلكين والخياطين خارج المحل، ليوفر لكليهما معلومات تساعدهم على إنجاز العمل المطلوب بصورة أكثر كفاءة وسرعة»، مشيراً إلى أن التطبيق يخدم أعمال الخياطة للمحال المنتشرة في الأسواق، ويرتب أعمالهم ويمنحهم خواص تلبية الطلبات عبر الإنترنت، وتوصيلها وتعريف المستهلكين بمراحل إنتاج الملابس، وينظم عملية شراء الملابس غير الجاهزة.

بدوره، قال المدير التنفيذي في شركة «ريفيرأبيلتي دوت كوم»، كليمنس ميلكي، إنه «أطلق من خلال منصة (واحة دبي للسيليكون) أول منصة من نوعها للتوظيف الإلكتروني، تقوم على مكافأة المشتركين على اقتراحهم بتقديم السيرة الذاتية لأصحاب المواهب والكفاءات العالية، عند توظيفهم في الشركات المحلية»، مبيناً أن «المنصة تعتمد على قيام المشتركين فيها بتحويل السير الذاتية للأشخاص الذين يعرفونهم والباحثين عن عمل، ومن ثم تتم مكافأة مرسل السيرة الذاتية مالياً عند حصول المتقدم على الوظيفة». وبيّن أن منصته تعمل على توثيق التعرف إلى الأشخاص، بما يؤكد هويتهم وجديتهم في طلب العمل، وتساعد الشركات على الوصول لأصحاب المهارات والكفاءات داخل الدولة وخارجها.

خدمات تقنية

في سياق متصل، قال مدير العمليات في شركة «تريدكس»، محمد زين، إنه أطلق أول منصة للتواصل بين الشركات والمتخصصين في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات، بحيث توفر للمتعاملين خدمات تقنية متعددة من قائمة كبيرة من موفري الخدمة المعتمدين عبر منصة «تيرادكس»، مشيراً إلى أن منصته توفر حلولاً سريعة في وقت أقل، من خلال طلب واحد وبأفضل الأسعار.

في السياق نفسه، قالت مديرة مشروع «ترافيزي»، جيني دي جوزمان، إنها «طرحت خلال المعرض طريقتها الجديدة للتسويق السياحي الذكي، عبر مساعدة الأفراد على إيجاد عروض سياحية متنوعة، وخدمات سفر من خلال تقسيط إلكتروني لقيمة العروض السياحية»، مشيرة إلى أن متعامليها عند الاشتراك في تطبيقها يمكنهم التخطيط لرحلة سياحية خلال فترة زمنية محددة، من خلال تقسيط قيمتها على أشهر عدة تسبق بدء الرحلة، بما يساعد محبي السفر على تقديم عروض سياحية بأسعار قليلة وميسرة.

إلى ذلك، قال رئيس ومؤسّس شركة «تو آي»، جوليان ترومبيني، إن «شركته، وهي شركة فرنسية، شاركت بمعرض (جيتكس) لتعرض تقنية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعتمد التحليل السمعي والبصري لقياس مدى سعادة ورفاهية فئات المجتمع، وذلك عن طريق كاميرات (آي بي)»، لافتاً إلى أن هذه التقنية تتماشى مع رؤية دبي المدينة الأكثر سعادة ورفاهية، حيث تسمح بتقييم الأماكن التي تشمل السكان الأكثر سعادة وتوفير الإمكانات اللازمة للمناطق الأقل رفاهية.

مراكز خدمة السيارات

عرض مدير شركة «كارسيلتي»، أنيلوز فاليكات، فكرة تطبيقه الذي يساعد المستخدمين من أصحاب السيارات، على الوصول إلى مراكز الخدمة المتاحة القريبة من موقع وجودهم، مشيراً إلى أن التطبيق يسمح لهم أيضاً بالحصول على أفضل الأسعار المتاحة، كما يوفر التطبيق معلومات حول أفضل الخدمات وآراء المستخدمين حول المراكز المعتمدة في التطبيق، فضلاً عن أنه يمكّن المستخدم من الحصول على عروض متنوعة من مراكز الصيانة الموجودة في أقرب موقع للمستخدم.