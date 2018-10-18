«دو» توفر حلول دفع مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شراكة استراتيجية مع شركة «نتورك إنترناشيونال»، بغرض تطوير حلول دفع جديدة للشركات عبر دولة الإمارات. وستعمل كل من «دو»، و«نتورك إنترناشيونال» على تصميم وتطوير حلول دفع مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وتنسجم الشراكة الجديدة مع رؤية «دو» الهادفة إلى تعزيز علاقاتها مع عملائها، لتصبح شريكاً رئيساً لهم في نمو أعمالهم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع حلول الأعمال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فريد فريدوني: «ستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تسريع تحولنا الرقمي، وترسيخ مكانة (دو) في السوق كشريك موثوق في مجال خدمات وحلول الأعمال. وهدفنا هو مساعدة الشركات بمختلف أحجامها على تعزيز تنافسيتها في السوق. ويمثل تعاوننا مع (نتورك إنترناشيونال) خطوة جديدة نحو تعزيز أجندتنا الرقمية، عبر تطوير حلول دفع جديدة، تعزز مرونة عملائنا، وتساعدهم في تعزيز نمو أعمالهم».

يشار إلى أن «نتورك إنترناشيونال» توفر مجموعة واسعة من حلول وخدمات الدفع، التي تتماشى مع أهداف شركة «دو» في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأعمال.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال» في الشرق الأوسط، سامر سليمان، إن «نجاح العملاء ونموهم عامل محفز للمضي قدماً في الارتقاء بخدماتها نحو آفاق جديدة، تماشياً مع الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عصباً رئيساً لدعم الاقتصاد المحلي».