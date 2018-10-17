«اليمامة» ترصد حركة سائقي «تاكسي دبي»

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

دشنت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات مبادرة «اليمامة»، من خلال كاميرات ذكية مثبتة في أسطول مركبات الأجرة التابعة لها، لتسهل عملية رصد حركة السائق، وحركة الأجسام داخل المركبة وخارجها.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور يوسف محمد آل علي، إن المبادرة تعتبر نقلة نوعية في أسلوب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال التنقل بمركبات الأجرة، إذ إن «اليمامة» من شأنها أن تعزّز مستوى السلامة المرورية على الطرقات، من خلال رصد بيانات دقيقة عن حوادث مركبات الأجرة والمراقبة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير بيانات وتقارير مفصلة عن حالة الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف: «تعمل (اليمامة) على قراءة اللوحات الإعلانية والإرشادية على الطرقات، بالإضافة إلى رصد أهم الأماكن المتاحة لوضع لوحات إعلانية جديدة، كما أنه بإمكانها أن ترسل تحديثات مستمرة للبيانات الجغرافية والمناطق والطرقات الجديدة في الإمارة. وأكد آل علي أن المؤسسة من خلال المبادرة تصبو إلى تحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة في التشغيل المتميز، والتنقل الذكي، وإسعاد الناس».