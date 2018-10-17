«حصنتك» إلزامي قريباً على مستوى الدولة

المصدر: محمد فودة - دبي

كشف القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء جاسم المرزوقي، عن قرب صدور تشريع بإلزام التسجيل في المشروع الوطني للإنذار المبكر بالحرائق (حصنتك)، الذي دشّنه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أخيراً، مؤكداً أن حماية الأرواح ليست أمراً اختيارياً، في ظل الجهود التي الإمارات لتعزيز أمن شعبها وقاطنيها وسلامتهم، لذا يجري العمل حالياً على مشروع قانون ملزم على مستوى الدولة.

وقال في مؤتمر صحافي على هامش معرض «جيتكس»، أمس، إن القيادة العامة للدفاع المدني بدأت عملياً المرحلة الثانية من المشروع المتعلق بربط المباني السكنية بغرف العمليات، بالشراكة مع مؤسسة إنجازات لنظم البيانات، لافتاً إلى أن تجربة النظام على 900 مبنى حالياً، بهدف رصد السلبيات والملاحظات، فيما يستهدف المشروع 150 ألف مبنى على مستوى الدولة، إذ ستخضع أنظمة الأمن والسلامة فيها للمراقبة على مدار الساعة، من خلال غرف عمليات الدفاع المدني.

وحول كلفة الاشتراك في «حصنتك» للمنازل التي تقدر بنحو 5800 درهم، أكد المرزوقي أن الخدمة الممتازة تحتاج إلى كلفة، وإذا كانت الأسر لا تبخل على أطفالها حين تشتري لهم ملابس أو أي احتياجات أخرى، فمن الأولى أن تنفق في أهم احتياجاتهم الأساسية، وهو الأمن.

وأوضح أن كلفة الاشتراك في «حصنتك» لا تقتصر على مجرد تركيب كواشف دخان، وأجهزة الربط بغرف العمليات، لكن المشترك يشتري منظومة كاملة تحميه في أحلك الظروف، حين يشب حريق وينتشر دخان قاتل، ويتصرف الناس بنوع من الهلع، كما أن مؤسسة «اتصالات» مسؤولة عن توفير الصيانة الدورية للمنظومة، فضلاً عن إتاحة خيار تقسيط الاشتراك، مؤكداً أنه بحسبة بسيطة أجراها الدفاع المدني فإن الأسرة تتكلف دراهم قليلة في اليوم، مقابل سلامة مستدامة من خطر قاتل، يتسلل غالباً أثناء النوم، بحسب الحوادث التي وقعت أخيراً.

وحول إذا كانت هناك ازدواجية بين منظومة «حصنتك» وأنظمة أخرى مطبقة في إمارات مثل نظام «24/‏‏‏‏‏7» المطبق في دبي، قال المرزوقي إن جميع هذه الأنظمة ستعمل تحت مظلة «حصنتك»، في كل إمارات الدولة.

وأفاد بأن المرحلة الثانية من «حصنتك» المتعلقة بالمباني السكنية، لن تقتصر فقط على مجرد تركيب كواشف الدخان، والربط بغرف العمليات، لكن ستتم مراقبة جميع أنظمة السلامة في المبنى، بما فيها أجهزة الإنذار من الحرائق وأعطال المصاعد ومؤشر المياه الخاص بالطوارئ في الخزانات، إذ يعمل بشكل استباقي قبل وقوع الحادث، لضمان جاهزية الأنظمة على مدار الساعة، ويرسل إنذاراً فورياً إلى غرف العمليات حال رصد أي خلل.

24 خدمة ذكية جديدة

أعلن القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء جاسم المرزوقي، إطلاق 24 خدمة ذكية جديدة لقطاع الدفاع المدني، عبر تطبيق وزارة الداخلية، تشمل جميع المتعاملين من شركات وأفراد، في خطوة تستهدف تعزيز خدمات الوزارة وفق استراتيجيتها في التحول الرقمي الكامل.

فيما قال مدير مشروع الخدمات الذكية في القيادة العامة للدفاع المدني، النقيب حمد المازمي، إن الخدمات الجديدة المقدمة للشركات والأفراد تشمل ترخيص المنشآت العاملة في مجال السلامة الوقائية، وخدمات السلامة الوقائية للمواد الخطرة، وغيرها من الخدمات.

اللواء جاسم المرزوقي:

«الأسر لا تبخل على

أطفالها حين تشتري

لهم الاحتياجات،

والأًوْلى أن تنفق

في أهم حاجياتهم،

وهو الأمن».