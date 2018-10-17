«الاتحادية للضرائب»: إجراءات بسيطة لاسترداد ضريبة بناء المساكن الجديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها حرصت على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة، لاسترداد المواطنين ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، مضيفة أنها لن تطبق أي رسوم لمعالجة طلبات الاسترداد.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، في بيان أصدرته الهيئة أمس، إن «(الاتحادية للضرائب) حددت الشروط والمستندات، المطلوب إرفاقها بطلبات الاسترداد التي يتم تقديمها للهيئة، بما يضمن استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط طلب استرداد الضريبة على بناء المساكن الجديدة، وفي الوقت ذاته يتم تطبيق إجراءات دقيقة، لمنع أي محاولات للتهرب الضريبي».

وشدد على «ضرورة تأكد المواطنين من تعبئة جميع النماذج المتعلقة بطلب الاسترداد، ودقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في هذه الطلبات، لضمان استكمال الإجراءات ومعالجة الطلبات من قبل المختصين بالهيئة، وفق المدد الزمنية المحددة».

وبين البستاني أن «إجراءات الاسترداد، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae، تتم وفقاً لثلاثة شروط أساسية، تتمثل في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد، سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب و/‏‏‏‏‏‏أو عائلته (عائلتها)، حيث لا ينطبق الاسترداد على الإضافات الخاصة بالمنزل، كما يشترط أن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء».

وذكر أنه «يحق للمواطن، الذي قام ببناء مسكنه الخاص، طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد، وهو الأسبق من تاريخ شغل المسكن، أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى، أو تاريخ تحدده الهيئة».

وأوضح البستاني أن «استكمال إجراءات طلب الاسترداد تتم من خلال أربع خطوات إلكترونية مبسطة، حيث يتم في الخطوة الأولى تنزيل نماذج استرداد الضريبة المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي الخطوة الثانية تتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة في النماذج، ثم طباعتها والتوقيع عليها، ولا تقبل النماذج المكتوبة بخط اليد، في حين تتمثل الخطوة الثالثة في إرسال طلب استرداد الضريبة الموقع مع إرفاق المستندات الثبوتية الداعمة للطلب بنسخة إلكترونية بصيغة (بي دي إف PDF) إلى البريد الإلكتروني: homebuilders@tax.gov.ae قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ اكتمال المسكن الجديد».

وأضاف أن «الخطوة الرابعة تتم في حال كان مقدم الطلب مؤهلاً للاسترداد، حيث سيتعين عليه تزويد الهيئة أو جهة التحقق التي كلفتها الهيئة، في حال تم تحويل الطلب إليها بمراجعة طلبات الاسترداد بأية مستندات إضافية داعمة مطلوبة لمراجعة الطلب والتدقيق عليه».

ووفقاً للتشريعات الضريبية، فإن للهيئة 20 يوم عمل للرد على طلبات استرداد الضريبة، ثم يتم رد الضريبة إلى مقدم الطلب خلال خمسة أيام عمل، في حال الموافقة على طلب الاسترداد.