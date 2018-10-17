«مدينة دبي الملاحية» تطلق «تجمع دبي البحري الافتراضي» و«المتعامل الذكي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضت سلطة مدينة دبي الملاحية، في منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، مشروع تجمع دبي البحري الافتراضي، وهو عبارة عن منصة معرفية وبحثية تفاعلية ذكية، يمكن الوصول إليها عبر الرابط: www.dmvc.ae.

وأفادت سلطة مدينة دبي الملاحية، في بيان أمس، بأن المنصة الجديدة تهدف إلى دعم مسيرة تنافسية التجمع البحري، من خلال تقديم محفظة واسعة ومتكاملة من الخدمات البحرية إلى المستثمرين البحريين، من جميع أرجاء العالم.

كما تهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر توفير منصة ذكية ومتكاملة، لترويج أفضل الممارسات البحرية العالمية، وتسهيل وصول رواد القطاع البحري إلى أفضل الخدمات المتاحة في دبي.

إلى ذلك، قدمت سلطة مدينة دبي الملاحية تطبيق «المتعامل الذكي»، لتمكين المتعاملين من تقديم طلبات الحصول على الخدمات عبر الهواتف الذكية.

وقال المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، عامر علي، إن «(مدينة دبي الملاحية) تتابع باستمرار أحدث ما توصلت إليه الابتكارات العالمية في قطاع الملاحة، وتعمل على مواكبتها من خلال تطوير أفكار جديدة ترتقي بمستوى أداء القطاع محلياً وعالمياً، لترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، وتأكيد قدرتها على التقدم بثبات نحو المشاركة في قيادة الثورة الصناعية الرابعة، عبر إطلاق أهم الابتكارات المتقدمة في كل المجالات».

وأضاف: «لذلك حرصنا على أن ندعم هذا التطور في القطاع الملاحي، من خلال تطوير منصة (تجمع دبي البحري الافتراضي) الذكية، لتمكين المتعاملين من الحصول على أفضل الخدمات الملاحية في دبي، ودعمنا هذا الإنجاز بتطوير تطبيق (المتعامل الذكي)، لتقديم طلبات الحصول على الخدمات بواسطة الهواتف والأجهزة الذكية».

وأشار علي إلى أن «مشاركة سلطة مدينة دبي الملاحية في (جيتكس 2018)، تهدف إلى اطلاع زوار المعرض من قطاعات الأعمال، ومطوري التقنيات الحديثة، على ما حققته سلطة مدينة دبي الملاحية من إنجازات في مجال تطوير الابتكارات الذكية».