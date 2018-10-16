«الواحة كابيتال» تستحوذ على حصة في «بتروناش» بـ 88 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استحوذت شركة «الواحة كابيتال» الاستثمارية، على حصة أقلية ذات أهمية بقيمة 88 مليون دولار في شركة «بتروناش القابضة» الصناعية العالمية، التي تعمل في مجال خدمات حقول النفط، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تتضمن الصفقة خيارات عدة لزيادة حصة «الواحة كابيتال» في «بتروناش» لغاية 50%.

وكجزء من هذه الصفقة ستقيم «بتروناش» مراكز بحث وتطوير في تشيناي بالهند والدمام بالسعودية)، لدفع عجلة الابتكار والتكامل التكنولوجي، وذلك بهدف توسيع نطاق خدمات وخطوط إنتاج الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الواحة كابيتال»، مايكل راينز، إن «هذه الصفقة تمثل أحد الاستثمارات الواعدة بصورة كبيرة».