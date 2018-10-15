735 مليون درهم أرباحاً نصفية لمساهمي «أدنوك للتوزيع»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وافق مساهمو شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نصفية بقيمة 735 مليون درهم (بما يعادل 0.0588 درهم للسهم)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس.

وقال وزير دولة ورئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «حافظت (الشركة) على التزامها بتطبيق سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، مدفوعة بأدائها المالي القوي في النصف الأول من عام 2018. والشركة مستمرة بتحقيق المزيد من التقدم نحو تنفيذ استراتيجيتها والتزاماتها التي أعلنت عنها خلال الطرح العام الأولي للشركة».

وكانت الشركة قد أعلنت خلال شهر أغسطس الماضي عن تحقيق أرباح صافية خلال النصف الأول من العام بقيمة مليار و124 مليون درهم، بزيادة بنسبة 18% عن صافي أرباحها للفترة نفسها من العام الماضي.

كما حققت الشركة تطوراً مهماً، خلال العام الماضي، من خلال تحويل نموذج أعمالها للارتقاء بخدمة العملاء، إضافة إلى توسيع عروض منتجات الوقود والمنتجات الأخرى.