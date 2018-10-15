«أدنوك للغاز الحامض» تنشئ خط أنابيب جديداً لنقل الكبريت السائل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «أدنوك للغاز الحامض»، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أن العمل جارٍ لتشييد خط أنابيب جديد لنقل الكبريت السائل المُنتج من حقل شاه للغاز الحامض التابع للشركة، حسب الخطط الموضوعة، ضمن مساعيها لزيادة القيمة من موارد الشركة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن خط الأنابيب الإضافي، يهدف إلى نقل الكبريت السائل من مصنع معالجة الكبريت الرئيس إلى مصنع تحبيب الكبريت الذي يقع على بعد 11 كيلومتراً، حيث يتم تحويله إلى حبيبات وتخزينه، ومن ثم نقله عبر السكة الحديدية إلى محطة معالجة الكبريت في مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات.

ويخدم خط الأنابيب الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله العام المقبل، توسعات إنتاج الكبريت المستقبلية، كما يسهم في تحقيق قيمة إضافية من الكبريت الذي يعتبر منتجاً رئيساً من أعمال معالجة الغاز الحامض. وتتولى شركة «إم إم إي سي مانيسمان» الألمانية تنفيذ الأعمال الهندسية، وتوريد المعدات والمواد، والتشييد والتشغيل التجريبي لخط الأنابيب الجديد.