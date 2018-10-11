خدمات الصراف الآلي التفاعلي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يعتبر الصراف الآلي التفاعلي تقنية بصرية تفاعلية مبتكرة للمتعاملين من مصرف الإمارات دبي الوطني، تمكنهم من إجراء مختلف المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بواسطة أجهزة الصراف الآلي المتعددة الوظائف، والتي تدار من قبل صراف مركزي يتواصل مع العميل بالصوت والصورة لحظة بلحظة، وذلك من خلال شاشة تفاعلية ملونة تقود العميل خطوة بخطوة لإتمام العملية المصرفية المطلوبة. ويمكن عبر هذا الصراف طلب دفتر شيكات وإيداع الشيكات الخاصة، والسحب والإيداع النقدي في حساب بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب الاستفسارات الخاصة بالحسابات مثل القروض والبطاقات، مع العلم بأن الحد الأقصى لأي معاملة هو 100 ألف درهم. وفي حال نسيت بطاقة الخصم الخاصة بك من بنك الإمارات دبي الوطني، فستتمكّن من تنفيذ جميع معاملاتك بواسطة هويتك الإماراتية عبر الصراف.

كما يمكن الصراف التفاعلي المتعاملين من تنفيذ معاملات عدة في كل محاولة (مثل القيام بإيداع شيك، سحب النقود من حساباتك، والاستعلام عن القرض). وتتوافر خدمات جهاز الصراف الآلي التفاعلي في بعض أفرع البنك الرئيسة المنتشرة في مراكز التسوق.