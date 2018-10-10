«الموانئ والجمارك» تعرض 17 ابتكاراً جديداً في «جيتكس للتقنية 2018»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن كل من سوق دبي المالي، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المشاركة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2018، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضحت الجهات الثلاث في بيانات منفصلة، أنها ستستعرض مجموعة متنوعة من خدماتها الذكية الجديدة، وأحدث الابتكارات التي توصلت إليها تقنيات الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين».

وسيكشف سوق دبي المالي عن باقة جديدة مطورة من خدماته، أبرزها تطبيق السوق للهواتف الذكية، وإطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني، واستخراج رقم المستثمر من خلال بطاقة الهوية الإماراتية، فيما أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنها ستعرض 17 ابتكاراً جديداً من أحدث مشروعاتها ومبادراتها الذكية، فيما تعرض سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) خطتها للذكاء الرقمي لعام 2018-2020، وتأثير مبادرات المدن الذكية وتقنيات «بلوك تشين».

«دبي المالي»

وتفصيلاً، أكد سوق دبي المالي أنه سيستعرض مجموعة متنوعة من خدماته الذكية الجديدة، خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2018 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضم باقة الخدمات الجديدة والمطورة التي يستعرضها السوق في «جيتكس 2018» إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق السوق للهواتف الذكية، وإطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني، واستخراج رقم المستثمر من خلال بطاقة الهوية الإماراتية، فضلاً عن الإطلاق التجريبي لخدمة إدارة الجمعيات العمومية باستخدام تقنيات «بلوك تشين»، والإطلاق التجريبي لخدمة المحادثة النصية التفاعلية Chatbot، وإطلاق مسابقة سوق دبي المالي للأسهم المفتوحة للجمهور.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن السوق يمتلك مكانة رائدة بين أسواق المال، من حيث الاستفادة من أحدث التطورات التقنية لوضع خدماته في متناول المتعاملين.

وأضاف أن السوق اعتمد على مدى السنوات الماضية استراتيجية «البورصة الذكية»، التي أسفرت عن إطلاق حلول نوعية متطورة لخدمات السوق.

«دافزا».. «بلوك تشين»

من جهتها، أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» توجهها لاستعراض تأثير مبادرات المدن الذكية وتقنيات «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.

وستسلط «دافزا» الضوء خلال مشاركتها على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها هذه التقنيات، إضافة إلى خطتها للذكاء الرقمي لعام 2018-2020 والتي جرى تطويرها وفقاً لاستراتيجية إنترنت الأشياء، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وأبرز مستجدات تكنولوجيا أمن الشبكات، والحلول السحابية وتأثيرها في بيئة العمل.

ولفتت «دافزا» إلى أن الشركات العاملة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات تشكل نسبة 30% من إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، ما يؤكد التزامها بدعم مبادرات التحول الرقمي والابتكار والتقنيات الجديدة.

«الموانئ والجمارك»

أما مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فأكدت أنها ستعرض في منصتها، وتحت شعار «بوابة تحولات المستقبل» 17 ابتكاراً جديداً من أحدث مشروعاتها ومبادراتها الذكية، وتطبيقاتها المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

وسيقدم ممثلو الجهات التابعة للمؤسسة: (موانئ دبي العالمية، جافزا، دبي التجارية، جمارك دبي، الجمارك العالمية، سلطة مدينة دبي الملاحية، دوتك، دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص) عروضاً مفصّلة للزوار حول أحدث الإنجازات الذكية التي أطلقتها هذه الجهات خلال المرحلة الماضية.

وأشارت «الموانئ والجمارك» إلى ابتكارات ذكية رائدة مثل: «كارغوسبيد»، و«بلوك تشين»، و«ICCC» و«تطبيق النقل بين المحطات»، و«النظام الذكي لمتابعة السفن»، و«الإفصاح المبكر الذكي»، و«تقنية الواقع الافتراضي لتدريب المفتشين»، فضلاً عن عرض مشروعي «المشغل الاقتصادي المعتمد»، و«محرك المخاطر الذكي»، وتقديم مبادرة تمكين الدول من تبسيط إجراءاتها الجمركية، و«تطبيق المتعامل الذكي»، و«خدمة التعافي من الكوارث»، ومشروعات «التفتيش الذكي»، و«المحفظة الإلكترونية لبطاقات الاعتماد»، و«المحادثة الآلية».

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن الابتكارات الذكية التي تطورها المؤسسة، تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات عموماً وحكومة دبي خصوصاً، عبر الانطلاق من استشراف المستقبل، إلى تحديد الأهداف والغايات التي نسعى إلى تحقيقها في مشروعات التطوير والابتكارات الجديدة.

حلول «إيرباص»

أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية، أنها ستختتم مسابقتها «تحدي تطبيقات الطوارئ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال دورة العام الجاري من «أسبوع جيتكس للتقنية»، لافتة إلى أنها ستكرّم خلال الحدث أبرز الشركات المطوّرة لتطبيقات السلامة العامة من المنطقة.

وستعرض «إيرباص» المزيد من الحلول التشاركية للاتصالات الآمنة، ومنها تطبيقها «تاكتيلون آغنت»، الذي يتيح إمكانية إجراء الاتصالات الجماعية متعددة الوسائط لمستخدمي الهاتف الذكي وشبكة «تيترا»، حيث يعتبر تطبيقاً آمناً وذكياً يصل باتصالات الوسائط المتعددة الخاصة بالسلامة العامة إلى مستويات جديدة بفضل مرونته العالية.