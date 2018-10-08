«أمانة» تفتتح منشأة جديدة في مدينة خليفة الصناعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «أمانة»، الشركة المتخصّصة إقليمياً في مجال تشييد المنشآت الصناعية والتجارية، منشأة تابعة لها بمساحة 50 ألف متر مربع ضمن مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، لخدمة سوق الإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت الشركة، في بيان أمس، أنها ستستفيد من عوامل جذب عدة توفرها مدينة خليفة الصناعية، أبرزها الموقع الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف التشغيل، وشبكات الطرق المتكاملة ذات المعايير العالمية.

وقال المدير العام لقسم المنشآت الصناعية والخدمات اللوجستية في شركة «أمانة»، بسام بصيبص: «تشكل مدينة خليفة الصناعية الموقع الأمثل لإنشاء مرافق خاصة بنا للتخزين والخدمات اللوجستية، وذلك لعدد من العوامل المهمة التي تميز المنطقة، ومنها الأسعار التنافسية، وانخفاض تكاليف التشغيل، وقربها من ميناء خليفة».