«شح المعروض» يرفع سعر «خام برنت» إلى 85 دولاراً للبرميل

المصدر: سنغافورة وهيوستن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس، وسط توقعات من التجار بشح في المعروض بفعل العقوبات الأميركية على صادرات الخام الإيرانية التي من المنتظر أن تبدأ الشهر المقبل. وسجل خام القياس العالمي «مزيج برنت» 85.05 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة، بارتفاع قدره 47 سنتاً، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 55 سنتاً، أو 0.7%، إلى 74.88 دولاراً للبرميل. وستبدأ العقوبات الأميركية في استهداف صادرات الخام الإيرانية اعتباراً من الرابع من نوفمبر المقبل، وتمارس واشنطن ضغوطاً على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لكيلا تشتري الخام الإيراني.

إلى ذلك، قلص المشترون في الهند مشترياتهم من الخام الأميركي واتجهوا لتحميل النفط الإيراني، في الوقت الذي تقلص فيه الفارق بين خام «غرب تكساس» و«برنت» وفقاً لما ذكره تجار وشركة معلومات الشحن «كبلر».

وأظهرت بيانات «كبلر» أن شحنات النفط الأميركية المتجهة إلى الهند هبطت إلى 84 ألف برميل يومياً الشهر الماضي بانخفاض نسبته 75% عن مستوى قياسي بلغ 347 ألف برميل يومياً في يونيو الماضي. وشكلت الهند 12% من صادرات الخام الأميركي في يونيو الماضي.

وقال تاجر في الولايات المتحدة، إن المشترين في الهند زادوا الشهر الماضي مشترياتهم من الخام الإيراني إلى 502 ألف برميل يومياً بارتفاع قدره 111 ألف برميل يومياً عن أغسطس الماضي، قبل فرض العقوبات، مضيفاً أن هذه الإضافة حلت محل الخام الأميركي.

وفي المجمل، هبطت الصادرات الأميركية 917 ألف برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي وفقاً لإدارة معلومات الطاقة، حيث بات الخام الأميركي أقل جاذبية بعد ارتفاع الدولار وتقلص علاوة «برنت» مقابل «خام غرب تكساس» الوسيط.

وكانت الهند أحد أكبر مشتري الخام الإيراني، كما أصبحت أيضاً إحدى الوجهات الرئيسة في آسيا للخام الأميركي هذا العام. بيد أن شركات التكرير الهندية قلصت منذ يونيو الماضي مشترياتها من الخام الإيراني قبيل العقوبات الأميركية.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن الصادرات الأميركية لدول آسيا هبطت بمقدار 73 ألف برميل يومياً إلى 427 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الشحنات الأميركية المتجهة إلى أوروبا بمقدار 102 ألف برميل يومياً مسجلة 543 ألف برميل يومياً. كما زادت صادرات الخام الإيرانية إلى الصين بمقدار 29 ألف برميل يومياً إلى 620 ألف برميل يومياً، حيث قلصت بكين مشترياتها من الخام الأميركي في ظل الخلاف التجاري المستمر مع الولايات المتحدة.