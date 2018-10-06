«المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل» ينطلق في أبوظبي نوفمبر المقبل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق في السابع من نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لمركبات المستقبل بأبوظبي.

وأفاد بيان صدر أمس بأن آلية تحويل الذكاء الاصطناعي لقطاع النقل وإحداث تغييرات ثورية فيه، ستكون المحور الرئيس في المؤتمر الذي تنظمه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، للمرة الرابعة، بالتعاون مع شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط».

وتوقع البيان أن يتحول قطاع النقل في دولة الإمارات بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تعمل التقنيات الرقمية والابتكارات الجديدة على إحداث ثورة في قطاع المركبات، ما يؤدي إلى ظهور العديد من التوجهات المعتمدة على التكنولوجيا، بما في ذلك المركبات الصديقة للبيئة، والاتصال الذكي، والقيادة الذاتية.

وقال المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن دولة الإمارات كانت في الطليعة في ما يتعلق بتطوير وسائل بديلة للتنقل بتقنيات مستدامة، مع إعطاء الأولوية لتحويل النقل الجماعي إلى أنظمة أكثر كفاءة وذكاء.

وأكد المعيني أن الثورة الرقمية والتقنية في قطاع المركبات مثل القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحويل منظومة التنقل بشكل كامل، مشيراً إلى أن «مواصفات» تدرك أن الإمكانات الحقيقية لهذه التقنيات لا يمكن أن تتحقق بالكامل حتى يتم إعداد القاعدة التشريعية والفنية لها.

وشدد على أن اكتساب الخبرة العملية من هذه الأنظمة الجديدة، سيسمح بمواكبة هذه التطورات التكنولوجية. وتابع: «نعمل بشكل وثيق مع المصنعين والجهات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ونتابع عن كثب التطورات في هذا القطاع، ونسعى باستمرار إلى وضع إطار تنظيمي ومعايير تتوافق مع التشريعات العالمية».