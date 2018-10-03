إطلاق نسخة مطوّرة من «بوابة الملكية الفكرية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، نسخة مطورة من تطبيق «بوابة الملكية الفكرية»، الخاص بتلقي شكاوى التعدي على العلامات التجارية.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن التطبيق يعد بمثابة قفزة في الخدمات المقدمة من قبل اقتصادية دبي، والانتقال من البوابة الإلكترونية إلى تطبيق ذكي، يستقبل جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية، بدءاً من استقبال الشكاوى وفتح الملفات بطريقة سلسلة وعلى مدار الساعة، ودون الحاجة إلى زيارة الدائرة.

ويتوافر تطبيق «بوابة الملكية الفكرية» بخمس لغات مختلفة، هي: العربية، والإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية، واليابانية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي راشد لوتاه، إن «تطبيق بوابة الملكية الفكرية يتيح لأصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية تقديم شكاوى من أي مكان حول العالم دون الحاجة إلى القدوم إلى مبنى اقتصادية دبي».

وأضاف أن «التطبيق سيلغي الحاجة لزيارة المراجعين من مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات التجارية بنسبة 100%، حيث تتيح البوابة بعد تقديم الشكوى ودفع الرسوم المحددة، الاطلاع مباشرة على خط سير القضية، والحصول على نتائجها وبيانات الضبطيات فور إتمامها».

وأشار لوتاه إلى أن «اقتصادية دبي تعمل على إطلاق المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين، ورفع مستوى الرضا العام للجمهور».

وأكد أن «التطبيق يعد جزءاً من مساعي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، نحو تذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين من أصحاب العلامات التجارية، وضمان الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».