«النقد الدولي»: نمو الاقتصاد مدعوم بتسارع الإنفاق استعداداً لـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد دولة الإمارات تأقلم مع انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، مشيراً إلى أنه «مع ارتفاع إنتاج النفط والإنفاق الحكومي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 2.9% العام الجاري، و3.7% في العام المقبل، وسط توقعات أن يبلغ معدل التضخم 3.5% العام الجاري مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة».

وتوقع الصندوق، في بيان بمناسبة زيارة بعثته إلى دولة الإمارات، أن يظل العجز المالي الكلي في الإمارات مستقراً عند 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل، مبيناً أن النمو مدعم بتسارع الإنفاق استعداداً لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

ولفت الصندوق إلى أن تحسين النمو على المدى المتوسط، إضافة إلى فرص العمل، والتقدم نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، تتطلب تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص، وتعزيز المواهب والابتكار.

وأكد الصندوق أن خطط الحكومة، التي تم الإعلان عنها، أخيراً، لدعم الاستثمار الأجنبي، وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمهنيين، وتسهيل متطلبات الترخيص والرسوم التجارية خطوة مهمة في هذا الصدد.

ولفت صندوق النقد الدولي، أيضاً، إلى تحسين حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل.

من جانبها، توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الإمارات، ناتاليا تماريسا، أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 4.1% العام المقبل.