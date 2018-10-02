«إمكان»: «سيتي سكيب» منصة مثالية لتقديم «الجرف» للمستثمرين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إمكان» العقارية عن مشروع «الجرف»، على طول ساحل الإمارات في منطقة «غنتوت» بين أبوظبي ودبي، مؤكدة أن «سيتي سكيب غلوبال 2018» سيوفر منصة مثالية لتقديم المشروع إلى المستثمرين المحليين والدوليين.

وأفادت الشركة بأن المشروع الذي تبلغ مساحته 370 هكتاراً على امتداد 3.4 كيلومترات من واجهة البحر، سيشغل الجزء الرئيس من جناح «إمكان» في «سيتي سكيب غلوبال 2018».

وأوضحت أن الوجهة الجديدة ستتألف عند اكتمالها من ثلاث مناطق، هي: «حدائق الجرف»، و«جوار القصر» و«مرسى الجرف».

وستضم الوجهة مرسيين عامين، ومراسي خاصة، ومركزاً تجارياً، وفندقاً، ووحدات البيع بالتجزئة، ومركزاً صحياً، ومنتجعاً، وفيللاً، ومساكن مخدومة. كما سيوفر «الجرف» إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة والخاصة للمقيمين، إضافة إلى النادي، والشاطئ، والمطاعم، والفندق، والحدائق، والمساجد، والعيادات، ومدرسة خاصة.

وقال عضو مجلس إدارة «إمكان» والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، جاسم الصديقي، إن الوجهة الساحلية ستدمج أساليب التصميم والمعايير المبتكرة في ساحل الإمارات، وذلك من خلال المزج بين الإلهام التقليدي مع العناصر الحديثة القوية والآفاق الخلابة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إمكان»، وليد الهندي، إن من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من «حدائق الجرف» في عام 2021، والتي ستتكوّن من 293 فيلا، وقطع أرض في بيئة تضم مزارع وشاليهات ساحلية خاصة.