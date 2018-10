المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التعامل مع «كورتانا» من شاشة القفل

أتاح نظام تشغيل «ويندوز 10» في التحديث السنوي لإطلاقه، تشغيل المساعد الشخصي «كورتانا» أثناء ظهور «شاشة القفل» lock screen. ويعني هذا أن المستخدم لن يضطر إلى تسجيل الدخول إلى الكمبيوتر، أو الدخول إلى الإعدادات للوصول للمعلومات التي يريدها.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي التحديث السنوي الأول لـ«ويندوز»، ورغبت في تفعيل عمل «كورتانا» من «شاشة الغلق»، فإنه يمكنك ذلك من خلال التوجه إلى التطبيق الخاص بـ«كورتانا»، وانقر فوقه لفتحه.

انقر بعد ذلك ترس «الإعدادات» settings ذا اللون الأبيض في الجانب الأيسر من النافذة، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى «شاشة القفل» Lock screen.

شغّل الخيار الخاص بـ«استخدام كورتانا حتى أثناء إغلاق الجهاز» Use Cortana even when my device is locked. ويمكنك أيضاً السماح لـ«كورتانا» بالوصول إلى التقويم والبريد الإلكتروني والرسائل أثناء غلق الجهاز، وذلك عن طريق وضع علامة التأشير بجانب خيار: Let Cortana access my calendar, email.