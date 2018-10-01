شبكات تقارب ذكية في «إكسبو 2020 دبي» لتواصل آمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيسكو»، الشريك الرسمي للشبكات الرقمية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، عن تعاونها مع شركة الخدمات التكنولوجية الذكية «سمارت وورلد»، أحد شركاء «سيسكو» في دولة الإمارات، لتصميم وتنفيذ البنية التحتية لشبكات التقارب الذكية في أول معرض من معارض «إكسبو» العالمية التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تعمل «سيسكو» مع «سمارت وورلد» لتنفيذ أجزاء من البنية التحتية لشبكة بروتوكول الإنترنت الرقمية للمعرض، بما فيها حلول شبكات «سيسكو».وتسهم تلك الحلول في دعم التجربة الرقمية التي يوفرها «إكسبو 2020 دبي»، ليساعد الزوار والمشاركين والشركات على التواصل من أي مكان في موقع المعرض، وعلى أي جهاز، بشكل آمن وموثوق دون انقطاع، كما صمّمت الشبكة لتدعم ما يزيد على 100 ألف جهاز متصل بالإنترنت بتقنية إنترنت الأشياء خلال الفعالية.

وقال النائب الأول للرئيس لشؤون الابتكار وتقنية المستقبل في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي، إن «البنية التحتية الرقمية المبتكرة تعد عاملاً جوهرياً لنجاح (إكسبو 2020)، ونحن سعداء بالتقدم الذي يحرزه شركاؤنا في (سيسكو) بالتعاون مع (سمارت وورلد)، كما أننا واثقون بأن التقنيات الذكية التي ستنفّذ في (إكسبو 2020) ستُبهر الزوار من جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وورلد»، عبدالقادر علي، إن «(سمارت وورلد) تلتزم بالعمل مع (سيسكو) لمساعدة (إكسبو 2020) ليكون فعالية عالمية تتميز بأحدث التقنيات، بما يتماشى مع شعار المعرض (تواصل العقول وصنع المستقبل)».

بدوره، قال المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى «سيسكو» الشرق الأوسط، شكري عيد، إنه «انطلاقاً من كونها شريك الشبكات الرقمية لمعرض (إكسبو 2020)، تتطلع (سيسكو) إلى العمل مع (سمارت وورلد) لجعل البنية التحتية لمعرض (إكسبو 2020) الأكثر تطوراً وتميزاً في تاريخ الفعالية المرموقة».