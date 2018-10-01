استدعاء 1371 سيارة «فورد» لدواعي السلامة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 1371 سيارة على مستوى الدولة من سيارات «فورد فيوجين» موديل 2013 - 2016 و«فورد إسكيب» موديل 2013 - 2014، المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، وذلك بالتعاون مع شركتَي الطاير للسيارات، الوكيل المحلي المستورِد لسيارات «فورد» في الدولة، و«بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» في أبوظبي.

وأفادت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، بأن الاستدعاء يرجع إلى استبدال «كيبل» بطانة نظام نقل الحركة، موضحة أن البطانة المعدنية في طرف «الكيبل» الخاص بناقل الحركة في بعض المركبات المتضررة، قد تتعرض للتلف أو الفقدان، ما قد يسبب عدم تغيير نظام نقل الحركة إلى وضع التروس المطلوب بالكامل، كما أنه من الممكن أن تتعطل وظيفة الركن في نظام نقل الحركة، حتى إن كان يشير إلى أن السيارة مركونة. ووفقاً للتقرير، فإنه بسبب هذه الحالة، عند إزالة مفتاح التشغيل عند الخروج من السيارة، قد لا تعطي لوحة العدادات صوتاً أو رسالة التحذير التي تشير إلى أن السيارة غير مؤمّنة في وضع الركن، وقد يؤدي ذلك إلى تحرك السيارة بشكل غير مقصود أثناء ركنها، وبالتالي زيادة احتمال حدوث إصابة أو تصادم.

وذكرت الوزارة أن شركتَي «الطاير» و«بريميير» ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين، لإبلاغهم بالاستدعاء وتوقيتات إحضار السيارات، لإجراء عمليات الفحص اللازمة عند توافر قطع الغيار اللازمة، على أن تتم عملية الاستبدال مجاناً من دون تحميلهم أي رسوم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التزامها بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة، سعياً لحماية المستهلكين من أي أضرار قد يتعرضون لها جراء استخدام هذه المنتجات.