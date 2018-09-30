«الأوراق المالية» تشارك في «أسبوع المستثمر العالمي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إن الهيئة ستشارك في فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي 2018».

وأضاف الزعابي أن الهيئة باعتبارها عضواً فاعلاً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO، تلقت دعوة المنظمة للمشاركة في مبادرة «أسبوع المستثمر العالمي»، التي تنطلق فعالياتها على مدى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، ويشارك في المبادرة هيئات وجهات رقابية تمثل 70 دولة أعضاء في المنظمة.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة المستثمرين على الصعيد العالمي، والحفاظ على حقوقهم عبر تضافر جهود كل الجهات المشرفة على قطاع الأوراق المالية والسلع في الدول الأعضاء في المنظمة، وتوظيف مختلف وسائل الاتصال والقنوات الإعلامية والوسائط الرقمية لتعزيز الثقافة الاستثمارية والتعريف بالدور المنوط بالهيئات الرقابية والأسواق المالية في حماية المستثمرين. وبيّن الزعابي أن فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي» ستقام في كل من أبوظبي ودبي، وتتضمن حلقة نقاشية عن «دور أطراف السوق المالي في تحفيز الأداء الاستثماري»، وندوات توعية تنظم لطلبة الجامعات.