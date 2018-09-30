زيادة في اتفاقات التسجيل بنظام ردّ الضريبة إلى السياح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب، جلسة توعية في عجمان، لتجار التجزئة في المناطق الشمالية وممثلي القطاع الخاص، حول الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة الخاصة بالتسجيل في النظام الرقمي لردّ الضريبة إلى السياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم.

وكشفت الهيئة عن زيادة ملحوظة في عدد الاتفاقات المبرمة مع تجار التجزئة للتسجيل في النظام بهدف تجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام رد الضريبة إلى السياح، والربط بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية، مؤكدة أنه سيتم توفير مكاتب لرد الضريبة إلى السياح في مواقع مختلفة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تحديد الضرائب القابلة للرد بدقة، والحصول على المبالغ المسددة من خلال نظام إلكتروني يعد الأحدث من نوعه في هذا المجال.

وأرجع المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، ارتفاع الإقبال على التسجيل إلى تفاعل قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق النظام الجديد مع الخطة الشاملة التي بدأت الهيئة في تنفيذها، للتعريف بالنظام وخطوات التسجيل به، وشروطه.