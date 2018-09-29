استطلاع: 73.75 دولاراً للبرميل متوسط سعر «برنت» في 2019

المصدر: لندن وموسكو - رويترز

أظهر استطلاع للرأي، أمس، أنه من المرجح ارتفاع أسعار النفط على نحو متواصل حتى العام المقبل، حيث يتفوق أثر المخاوف من انخفاض إمدادات دول مثل إيران وفنزويلا، على القلق بشأن احتمال أن تقوّض الخلافات التجارية العالمية الطلب على الخام.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 50 خبيراً اقتصادياً أن «خام برنت» من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 73.48 دولاراً للبرميل في 2018، ارتفاعاً من 72.71 دولاراً في توقعات أغسطس، و72.68 دولاراً في متوسط هذا العام. ومن المتوقع بلوغ «برنت» 73.75 دولاراً للبرميل في المتوسط في 2019. وهذا أعلى سعر متوقع للخام القياسي لعامي 2018 و2019 في استطلاعات الرأي هذا العام.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «إل.بي.بي.دبليو»، فرانك تشالنبرجير: «المخاوف بشأن نزاعات التجارة العالمية لم تؤثر فعلياً بعد في النمو الاقتصادي، لكن العقوبات على إيران لها بالفعل أثر في صادرات إيران وإنتاجها».

وأضاف: «إذا كانت وجهة تصدير مثل كوريا الجنوبية لا ترغب في شراء النفط الإيراني مجدداً، فمن المرجح جداً أن ينخفض إنتاج إيران بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يومياً. وهذا نبأ سيئ جداً على جانب المعروض، وللمستهلكين على وجه الخصوص، لأن الأسعار قد ترتفع أكثر».

صادرات الخام

وانخفضت صادرات إيران من الخام والمكثفات 800 ألف برميل يومياً في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وفقاً لمعهد التمويل الدولي، وذلك قبيل العقوبات الأميركية المقرر تطبيقها في الرابع من نوفمبر المقبل على ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفعت أسعار «خام برنت» بما يزيد على 20% منذ بداية أبريل الماضي.

وتوقع محللون انخفاض الإنتاج الإيراني بين 500 ألف و1.5 مليون برميل يومياً بسبب العقوبات، فيما توقع معظمهم أن تتولى السعودية الصدارة في سد أي فجوات في الإمدادات.

من جانبه، قال محلل السلع الأولية لدى «إتش.إس.إتش نورد بنك إيه.جي»، جان إدلمان: «الأفضل سيأتي مع الربع الأخير بسعر يزيد على 80 دولاراً للبرميل مدفوعاً باستمرار النمو القوي للطلب على النفط، والتوقعات بانخفاض كبير في الصادرات الإيرانية إلى مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، ورغبة محدودة فحسب من (أوبك) لزيادة الإنتاج لاستنزاف الطاقة الفائضة».

النزاع التجاري

لكن محللين قالوا إن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للسلع الأولية في العالم، قد يؤثر في نمو الطلب، خصوصاً في العام المقبل.

وأكد كبير الاقتصاديين المتخصصين في الطاقة لدى «إيه.بي.إن أمرو»، هانس فان كليف: «الضبابية بشأن التأثيرات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد تثبط بعض المخاطر الصعودية التي ستطلقها مشكلات الإمدادات».

في الوقت ذاته، بلغت التوقعات للخام الأميركي في العقود الآجلة 67.29 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال 2018، مقارنة مع 67.13 دولاراً في توقعات الشهر الماضي، و66.76 دولاراً في المتوسط حتى الآن.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأميركي 67.48 دولاراً في 2019.

وتوقع أغلبية المشاركين في الاستطلاع، تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي في الفترة المتبقية من 2018، وفي العام المقبل بسبب مشكلات تتعلق بالبنية التحتية.

إنتاج روسيا

إلى ذلك، قال مصدر بقطاع الطاقة إن متوسط إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.347 مليون برميل يومياً في الفترة بين (1 إلى 27) من سبتمبر الجاري، ويتجه صوب بلوغ مستوى قياسي لما بعد الحقبة السوفييتية.

وأضاف المصدر أن متوسط إنتاج روسيا من النفط بلغ 1.548 مليون طن في تلك الفترة، استناداً إلى بيانات أولية تحصل عليها وزارة الطاقة الروسية من شركات النفط. ولم ترد الوزارة، التي من المقرر أن تنشر بيانات الإنتاج الشهرية لشهر سبتمبر في الثاني من أكتوبر المقبل، حتى الآن على طلب للتعقيب.

وفي أغسطس الماضي، بلغ إنتاج روسيا النفطي 11.21 مليون برميل يومياً دون تغيير يذكر تقريباً عن يوليو الماضي. ويبدو أن روسيا تزيد إنتاج النفط بأكثر من 130 ألف برميل يومياً في سبتمبر الجاري مقارنة مع مستويات أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات أولية يستند إليها المصدر.

في سياق متصل، أظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع الناقلات أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني بلغت أدنى مستوى في شهرين خلال أغسطس الماضي، متضررة من انخفاض مشتريات كوريا الجنوبية بأكثر من 80% قبيل العقوبات الأميركية الوشيكة على طهران.

ووفقاً للبيانات، استوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي 1.57 مليون برميل يومياً من إيران، وهو ما يقل 4.1% عن أغسطس 2017، ويمثل تراجعاً بنحو 300 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق.

توقعات بأن تواصل أسعار الخام ارتفاعها عالمياً حتى العام المقبل.ر أسعار «خام برنت» ارتفعت 20% منذ بداية أبريل الماضي.